Manifestazione al porto di Oristano: «No alle pale» 

Manifestazione al porto di Oristano: «No alla devastazione in terra e in mare». Sa Defenza, Siamo e Nessun dorma, organizzatori della manifestazione, convocano gli attivisti per mercoledì dalle 17 in via Marongiu, sulla destra rispetto allo scalo oristanese. «Dopo un anno dal primo blocco siamo ancora sulle barricate», è scritto nella locandina che presenta la manifestazione. «Una fabbrica di pale off shore minaccia di devastare tutto il litorale».

Sono in corso le procedure, ma non si sa nulla, del progetto Mistral. Se non che il parco off shore da 32 aerogeneratori con potenza complessiva di 480 Mw da realizzarsi nella costa tra le province di Sassari e Oristano, incute timore per le conseguenze negative che potrebbe avere sul turismo e sulle biodiversità marine. Tre mega progetti eolici più la novità che il porto di Oristano potrebbe trasformarsi in una vera e propria fabbrica di turbine eoliche.

I gruppi contro le rinnovabili che si battono contro l’assalto eolico e fotovoltaico in atto contro l’Isola lo hanno ribadito anche di recente: «Resta ferma la nostra contrarietà al progetto che prevede la realizzazione di un centro di fabbricazione e assemblaggio di pale eoliche galleggianti nel porto di Oristano». Di recente, infatti, la società Oristano cap srl ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per dieci anni concernente 21.057 metri quadrati, al fine di realizzare la nuova banchina funzionale al centro di assemblaggio destinato alla costruzione di strutture galleggianti per parchi off shore. In qualcosa di simile potrebbe essere trasformato anche il porto canale di Cagliari, anche se è forte l’opposizione dei sindacati: una parte della banchina verrebbe trasformata in un hub di pale e grandi impianti legati al mondo dell’energia da spedire in tutto il mondo. Il progetto ha già ricevuto il primo parere positivo dall’autorità del Mar di Sardegna, che starebbe mandando avanti la procedura per cambiare il piano regolatore portuale e adeguarlo alla nuova destinazione d’uso.

