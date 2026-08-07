Silverstone, Bezzecchi a tempo di record nelle prequalifiche 

Silverstone. Marco Bezzecchi c'é e, nonostante la condizione fisica non certo ottimale, é arrivato a Silverstone con l'intenzione di prendersi un ruolo da protagonista. Il riminese dell'Aprilia - rientrato al box con una smorfia di dolore sotto il casco a causa della recenti operazioni alla clavicola sinistra ed al ginocchio dallo stesso lato - nelle prequalifiche ha mostrato di essere pienamente recuperato dal punto di vista psicologico, dopo la brutta caduta che lo aveva fermato al Sachsenring. “Bez” non si é limitato ad essere il più veloce, ma ha abbassato di quasi un secondo (953 millesimi) il record della pista che l'anno scorso aveva stabilito Fabio Quartararo: 1'56”280. Ha preceduto Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse, di 0”335) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46, di 0”398). Quarto Jorge Martin, leader del mondiale, con la seconda Aprilia ufficiale a mezzo secondo, subito dopo il giapponese Ai Ogura (a 0”530), che ha portato a quattro il numero delle Aprilia nei primi cinque posti, a dimostrazione di quanto la moto veneta sia a proprio agio su questo circuito.

Marc e Alex Marquez, Mir, Miller e Acosta hanno completato la top-10 dei piloti che accedono direttamente alla Q2, dove si lotta per la pole. Dovrà invece passare per la Q1 Francesco Bagnaia (13°), in difficoltà con la sua Desmosedici ufficiale. Anche lui, come Bezzecchi, ha dovuto superare l'esame della commissione medica per poter tornare in sella dopo l'intervento all'avambraccio destro per risolvere un problema di sindrome compartimentale, ma una scivolata in curva 6 a fine turno lo ha attardato, facendogli perdere il treno dei migliori.

Oggi dalle 12.05 le ultime prove libere e le qualifiche. Alle 17 la gara Sprint e, domani alle 14, il Gran premio di Gran Bretagna sulla pista che lo ospiterà almeno sino al 2028.

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