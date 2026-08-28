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29 agosto 2026 alle 00:28

“Sicurezza  e Ambiente” vince l’appalto  

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Sarà ancora la ditta Sicurezza e Ambiente a occuparsi del ritiro dei detriti derivanti da incidenti stradali e del ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito dei sinistri in tutto il territorio comunale. L’affidamento in concessione del servizio avrà la durata di tre anni. Erano state due le ditte partecipanti alla gara e alla fine l’appalto è stato aggiudicato all’impresa che già da anni si occupa del servizio.

Un servizio fondamentale in una città dove gli incidenti sono purtroppo tanti. L’ultimo è soltanto della notte scorsa. Due auto si sono scontrate in via Vico, per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti, ma le auto sono andate distrutte. In questo, e in tutti gli altri casi, dopo l’intervento dei soccorritori del 118 e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine è necessario ripulire il manto stradale e appunto fare in modo che la circolazione stradale riprenda al più presto. Per questo è necessario liberare subito la strada dai detriti per ripristinare la viabilità. Sia che si tratti di ripulire le strade dopo un incidente o di aiutare nella rimozione delle carcasse di auto sparse nel territorio gli operai di Sicurezza e ambiente sono pronti a intervenire. Il tutto in stretta sinergia con la Polizia locale. E c’è da dire che il compito è tutt’altro che facile. A seconda dell’incidente, gli operai devono fare i conti anche con il dolore e la paura, senza contare i rischi. «Quando arrivi sul posto dove si è appena verificato un incidente e vedi a terra la benzina fuoriuscita dai veicoli», aveva raccontato il responsabile di Sicurezza e Ambiente Stefano Cabiddu, «il timore viene, non puoi farci niente. Ma dobbiamo agire subito per la sicurezza di tutti, non puoi perdere tempo a pensare». ( g.da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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