22 dicembre 2025 alle 00:31

Sicurezza dei pedoni, nuove strisce rialzate in arrivo in via Fiume  

Nuovi attraversamenti rialzati in città, con l’obiettivo di garantire più sicurezza per i pedoni e quindi abbattere ulteriormente il numero di incidenti stradali e investimenti, oltre 30 solo quest’anno. Il Comune impegna nuove risorse - 200mila euro circa - per tutelare la mobilità dolce e garantire spostamenti sicuri in città, e in contemporanea si continua a lavorare anche sull’educazione stradale, in particolare dei giovani, con i progetti nelle scuole.

I lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati lungo via Fiume - che si aggiungono ai 28 già presenti nel territorio - partiranno oggi: uno nei pressi dell’incrocio con via Generale dalla Chiesa, l’altro più vicino alla rotonda del Margine Rosso, poco più avanti della fine del parco di Quartello. Si tratta di un intervento mirato, pensato per aumentare la sicurezza dei pedoni e migliorare la qualità dello spazio urbano. Ulteriori interventi analoghi saranno realizzati appena terminati quelli di via Fiume in altre zone della città dove sono emerse situazioni di pericolo. «Come amministrazione – spiega l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori – stiamo dedicando un’attenzione crescente alla mobilità dolce, mettendo al centro le persone che si muovono a piedi e in modo sostenibile. Gli attraversamenti rialzati rendono più visibili e protetti i punti di attraversamento e favoriscono la moderazione della velocità dei veicoli».

E conclude: «Analoghe opere sono già programmate anche in viale Colombo e in via Marconi, nell’ottica di una strategia coerente e progressiva di miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle nostre strade».

