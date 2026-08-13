Si rompe una tubazione: strada allagata 

Il risveglio non è stato dei migliori: una grossa perdita idrica con la strada trasformata in un lago. Immediata la segnalazione degli abitanti di via Bartolomeo Colleoni, a Pirri, al numero delle urgenze di Abbanoa: poche ore dopo gli operai erano al lavoro per riparare la condotta danneggiata. Ieri sera il problema era stato risolto e l’emergenza rientrata.

Inevitabili i disagi per gli inquilini di un’abitazione proprio davanti al punto interessato dai lavori. La condotta danneggiata infatti era una di quella che dalla collina di Barracca Manna va verso la zona di Monreale. Dunque non è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in tutta la zona ma solo per poche utenze. Gli operai di Abbanoa hanno lavorato per diverse ore riuscendo così a ridurre al minimo i disagi anche per la viabilità nella zona.

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