Si rinnova la Giornata mondiale del cuore Al Policlinico screening gratuiti per le donne 

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, al Policlinico Duilio Casula visite gratuite per lo screening della cardiomiopatia ipertrofica per la popolazione femminile. Gli specialisti della Cardiologia e Utic dell’Aou di Cagliari, diretta dalla professoressa Roberta Montisci, martedì 29 e mercoledì 30 settembre dalle 15.30 alle 18 effettueranno ecocardiogramma color doppler negli ambulatori di ecostress e di ecocardiografia, al terzo piano del blocco N. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata esclusivamente oggi e domani telefonando al numero 070 51096596 dalle 14 alle 16, fino a esaurimento dei posti disponibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA