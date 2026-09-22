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23 settembre 2026 alle 00:37

Si rinnova la Giornata mondiale del cuore Al Policlinico screening gratuiti per le donne 

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In occasione della Giornata mondiale del Cuore, al Policlinico Duilio Casula visite gratuite per lo screening della cardiomiopatia ipertrofica per la popolazione femminile. Gli specialisti della Cardiologia e Utic dell’Aou di Cagliari, diretta dalla professoressa Roberta Montisci, martedì 29 e mercoledì 30 settembre dalle 15.30 alle 18 effettueranno ecocardiogramma color doppler negli ambulatori di ecostress e di ecocardiografia, al terzo piano del blocco N. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata esclusivamente oggi e domani telefonando al numero 070 51096596 dalle 14 alle 16, fino a esaurimento dei posti disponibili.

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