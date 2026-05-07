Si licenzia e scompare con i figli 

Udine. Sonia Bottachiari si è licenziata, è salita in macchina con i due figli adolescenti e quattro cani ed è partita dalla casa di Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, direzione Friuli, per una vacanza. Succedeva il 20 aprile e da allora della famiglia si sono perse le tracce. L'auto, una Chevrolet Captiva, è stata ritrovata ieri nella zona di Tarcento (Udine) dove sono in corso serrate ricerche e nelle ultime ore si moltiplicano anche presunti avvistamenti e segnalazioni. Ma dove siano la 49enne, la figlia 16enne, il figlio 14enne e i quattro animali, è un mistero. I cellulari risultano spenti, nessuno avrebbe avuto contatti con loro. L'ex marito della donna, Yuri Groppi, che ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, ha lanciato un appello sui social e ha raggiunto a propria volta il Friuli. «Sonia mi aveva riferito di voler passare qualche giorno di vacanza con i nostri figli e i quattro cani, dunque sapevo che sarebbero partiti alla volta del Friuli. Il rientro era fissato per venerdì 24, ma da lunedì 20 tutti e tre i cellulari risultano non raggiungibili», ha detto alla Gazzetta di Parma: Groppi e la ex moglie sono originari di Salsomaggiore nel Parmense. «Le ipotesi che si stanno facendo è che possano trovarsi ancora in queste zone o essersi allontanati con qualcuno», ha aggiunto. In auto avevano caricato le tende e la donna avrebbe indicato all'ex marito, dal quale è separata da oltre 12 anni, il nome di un campeggio. Ma là non sono mai arrivati. Sulla Chevrolet le tende non c'erano più. Tra le ipotesi anche che la vacanza sia continuata a bordo di un'altra vettura sulle montagne della zona.

Le ricerche

Sotto il coordinamento della prefettura, si cercano tracce: in campo i carabinieri e i vigili del fuoco, anche con droni e un elicottero, oltre a volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Le ricerche si concentrano anche in zone impervie, considerata la passione della donna per l'arrampicata. Si indaga anche su un possibile cambio di vetture, controllando le telecamere della zona. E si vagliano le segnalazioni. Poco prima di partire Sonia Bottacchiari ha chiuso il rapporto con l'azienda privata con cui collaborava, facendosi liquidare le spettanze. Una circostanza rilevante che potrebbe avvalorare la pista dell'allontanamento volontario, eventualità che lo stesso papà dei ragazzi ha ipotizzato.

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