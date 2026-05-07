Si allungano i tempi per riaprire la caserma dei carabinieri 

C’è il progetto, ma mancano i soldi: si allungano i tempi di riapertura della caserma dei carabinieri di Sardara, chiusa da oltre un anno a causa delle precarie condizioni strutturali dell'edificio di via Umberto. La Regione ha finanziato la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della storica palazzina, nei mesi scorsi è arrivata anche l’autorizzazione del ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, dopo una prima bocciatura e la richiesta di una serie di integrazioni al Comune. Un passo importante che ha dato il via libera al progetto esecutivo, un intervento complessivo da 400mila euro.

Le risorse principali dovrebbero arrivare attraverso il finanziamento regionale legato al bando per la riqualificazione degli edifici pubblici. «In caso di accoglimento – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Zucca - abbiamo manifestato la disponibilità di un cofinanziamento di centomila euro, fondi reperiti nel nostro bilancio». Opere considerato strategiche sia per la tutela del patrimonio edilizio sia per un servizio di sicurezza importante nella cittadina termale e anche per Collinas.

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