Sfilata di Carnevale tra dolci e maschere 

È tutto pronto a Quartucciu per il carnevale 2026. Si comincia oggi pomeriggio a Sant’Isidoro, con il primo dei due appuntamenti del “Carnevale quartucciaio 2026, tra tradizione e innovazione” organizzato dall'assessorato alla Cultura e Spettacolo in collaborazione con la Pro Loco. Dalle 15, in piazza Pisano, giochi e attività a tema per i bambini e famiglie, accompagnati dal dj set. Poi, zeppolata. L'iniziativa di questo pomeriggio è possibile grazie alla collaborazione di ScAut Raider Sant’Isidoro. Sabato prossimo, 21 febbraio, ci sarà la sfilata in maschera. Saranno presenti Is Cerbus di Sinnai e Is Tiaulus di Domus De Luna. Ritrovo in piazza Crocifisso, per poi percorrere via Nazionale, via Serra, via Mogoro, via Pertini e arrivo al Parco Atzeni, dove si esibiranno Is Cerbus e ci sarà animazione musicale. Immancabili le zeppole. Al margine della manifestazione, al Parco Atzeni, verranno individuati i vincitori del concorso a premi “Miglior gruppo a tema organizzato”, iniziativa organizzata dal Comune e coordinata dalla Pro Loco. I gruppi verranno valutati da una giuria apposita che attribuirà loro un punteggio da 1 a 3 (rispettivamente ottimo, buono e mediocre) in base all’originalità, l’impatto visivo, i materiali innovativi o sostenibili, il numero dei componenti e l’interazione col pubblico. Per il primo classificato ci sarà un premio di 300 euro, per il secondo di 200 e per il terzo 100. I vincitori verranno premiati sabato 28 febbraio alle 10.30, nell'aula consiliare.

RIPRODUZIONE RISERVATA