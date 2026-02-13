VaiOnline
Quartucciu.
14 febbraio 2026 alle 00:37

Sfilata di Carnevale tra dolci e maschere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È tutto pronto a Quartucciu per il carnevale 2026. Si comincia oggi pomeriggio a Sant’Isidoro, con il primo dei due appuntamenti del “Carnevale quartucciaio 2026, tra tradizione e innovazione” organizzato dall'assessorato alla Cultura e Spettacolo in collaborazione con la Pro Loco. Dalle 15, in piazza Pisano, giochi e attività a tema per i bambini e famiglie, accompagnati dal dj set. Poi, zeppolata. L'iniziativa di questo pomeriggio è possibile grazie alla collaborazione di ScAut Raider Sant’Isidoro. Sabato prossimo, 21 febbraio, ci sarà la sfilata in maschera. Saranno presenti Is Cerbus di Sinnai e Is Tiaulus di Domus De Luna. Ritrovo in piazza Crocifisso, per poi percorrere via Nazionale, via Serra, via Mogoro, via Pertini e arrivo al Parco Atzeni, dove si esibiranno Is Cerbus e ci sarà animazione musicale. Immancabili le zeppole. Al margine della manifestazione, al Parco Atzeni, verranno individuati i vincitori del concorso a premi “Miglior gruppo a tema organizzato”, iniziativa organizzata dal Comune e coordinata dalla Pro Loco. I gruppi verranno valutati da una giuria apposita che attribuirà loro un punteggio da 1 a 3 (rispettivamente ottimo, buono e mediocre) in base all’originalità, l’impatto visivo, i materiali innovativi o sostenibili, il numero dei componenti e l’interazione col pubblico. Per il primo classificato ci sarà un premio di 300 euro, per il secondo di 200 e per il terzo 100. I vincitori verranno premiati sabato 28 febbraio alle 10.30, nell'aula consiliare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu