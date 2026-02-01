VaiOnline
Brotzu.
02 febbraio 2026 alle 00:35

«Servono assunzioni a tempo indeterminato» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il Brotzu continua a reggere il sistema mentre la sanità sarda crolla. Le assunzioni di 72 infermieri e 38 oss sono importanti, ma devono essere a tempo indeterminato». Così Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Sanità, dopo l’annuncio da parte dell’azienda ospedaliera più importante della Sardegna dell’ingresso di 110 nuove figure professionali con contratti a tempo determinato.

«L’elevata adesione rappresenta un dato significativo – spiega Angioni – e dimostra la solidità, l’affidabilità e l’attrattività del Brotzu, che continua a essere riconosciuto come fiore all’occhiello della sanità sarda, nonostante le condizioni operative sempre più critiche. I professionisti scelgono il Brotzu perché ne riconoscono il valore, la centralità e il ruolo strategico nel sistema sanitario regionale». Tuttavia, sottolinea Angioni, «queste assunzioni, pur necessarie, non possono essere considerate risolutive, perché rappresentano una soluzione temporanea. È evidente che il Brotzu non è il problema ma la dimostrazione concreta del collasso dell’intero sistema sanitario regionale. Il Brotzu è l’ospedale che, in qualsiasi situazione, ha sempre garantito risposte ai cittadini, caricandosi un peso crescente mentre altri presidi venivano chiusi o fortemente ridimensionati». E conclude con un appello alla Regione: «Le soluzioni tampone non bastano più. A pagare il prezzo sono ogni giorno lavoratori e cittadini. Basta rimpalli di responsabilità: servono scelte politiche concrete e immediate per salvare il Servizio sanitario pubblico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 