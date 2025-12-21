VaiOnline
Femminile.
22 dicembre 2025 alle 00:27

Serie A, il Cagliari cade in trasferta contro il TikiTaka 

Il calcio a 5 femminile sardo regala un weekend intenso e spettacolare, con partite combattute e risultati che confermano le gerarchie nei rispettivi campionati e tengono gli appassionati con il fiato sospeso.

In Serie A, il Cagliari affronta il TikiTaka Francavilla in trasferta e perde 3-1 in una partita molto avvincente, ricca di momenti di grande tensione. Le padrone di casa passano in vantaggio al 6’ con Di Siena, ma Pellegry risponde a quattro minuti dalla fine del primo tempo, riportando il risultato in parità e mantenendo alta l’adrenalina. Nel finale della frazione Soldevilla firma il 2-1 trafiggendo Tonga con un piattone preciso e potente. Nella ripresa Guidotti chiude i conti per il definitivo 3-1. Il Cagliari costruisce numerose occasioni e gioca gran parte della ripresa con il power play, senza riuscire a concretizzare. Le rossoblù preparano già la trasferta del 28 dicembre contro l’Audace Verona, cercando punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica e continuare a inseguire la loro ambizione stagionale.

Nel girone A di Serie B, il Cus Cagliari batte l’Oristanese 3-2 e consolida il quarto posto in solitaria, in piena zona playoff. I gol della squadra di casa arrivano da Nainggolan, autrice di una doppietta, e Mattana, mentre per l’Oristanese segnano Serra e Podda. La squadra cagliaritana resta concentrata e determinata per confermare il proprio piazzamento e puntare alla zona alta della classifica nelle prossime sfide, mostrando grande carattere e continuità. Sempre nel girone A, l’Athena Sassari supera l’Ittiri 4-2, ma la squadra ospite valuta un possibile ricorso per un’eventuale irregolarità nella distinta di gara.

Il weekend conferma un calcio a 5 femminile sardo intenso, combattuto e spettacolare: squadre in lotta per i playoff, formazioni di metà classifica in cerca di continuità e altre impegnate a guadagnare punti per restare fuori dalla zona retrocessione. Con la pausa natalizia ormai alle porte, ogni partita diventa decisiva per definire obiettivi, ambizioni e prospettive delle squadre in campo, regalando emozioni e suspense agli appassionati di tutta l’Isola. (lu. b.)

