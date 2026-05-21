Segaert da finisseur Eulalio resta in rosa 

«Ero scontento dopo la cronometro, oggi invece sono al settimo cielo»: Alec Segaert ha vinto con un’azione negli ultimi 3 km la dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km, consegnando il primo successo di tappa alla Bahrain-Victorious, la squadra della maglia rosa Afonso Eulalio. Il 23enne belga ha anticipato di 3” il gruppo regolato da Toon Aerts (Lotto Intermarchè) su Thomas Silva (XDS Astana). Un gruppo a metà, ridotto a una sessantina di elementi, perché alcuni dei favoriti per la volata (Magnier e Milan su tutti) erano rimasti indietro quando il vento l’aveva spaccato.

Classifica generale invariata con Vingegaard prono a scavalcare Eulalio, magari domani a Pila. Oggi Alessandria-Verbania (189 km): si arriova a casa Ganna,

Ordine d’arrivo : 1. Alec Se- gaert (Bel, Bahrain Victorious) km 175 in 3h53'00”, media 45,064 km/h, 2. Toon Aerts (Bel, Lotto Intermarchè) a 3”, 3. Thomas Silva (Uru, Xds Astana) st; 32. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a bike) st; . Afonso Eulalio (Por, Bahrain-Victorious) st.

Classifica : 1. Eulalio in 48h 10’38”, 2. Vingegaard a 33", 3. Thymen Arensman (Ola) a 2'03”, 4. Felix Gall (Aut) a 2’30” 5. Ben O’Connor (Aus) a 2’50”, 6. Jai Hindley (Aus) a 3’12”, 7. Michale Storer (Aus) a 3’34”, 8. Derek Gee (Can) a 3’40”, 9. Giulio Pellizzari (Ita) a 3’42”, 10. Chris Harper (Aus) a 4’15.

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