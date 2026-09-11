Scuole roventi, si accende la polemica 

Nuovi climatizzatori nelle scuole primaria e secondaria di primo grado ma non in quelle dell’infanzia. Ed esplode la polemica politica, con la minoranza che attacca la maggioranza.

Accade a Nuraminis, dove con l’arrivo ormai alle porte dell’anno scolastico nelle aule sono stati installati gli split: iniziativa ispirata dal sindaco Stefano Anni che due settimane fa, davanti al persistere del caldo torrido, ha firmato fa un’ordinanza per portare i climatizzatori e consentire agli alunni di seguire le lezioni in un clima adeguato.

La critica

L’opposizione però ha chiesto di estendere l’intervento anche alla scuola dell’infanzia anche tenuto conto della «polemica sorta sui social su questo argomento», ha sottolineato Federica Pinna, capogruppo di minoranza, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. Un chiaro riferimento al botta e risposta polemico tra un’operatrice scolastica (la quale su Facebook ha sostenuto che «noi dell’Infanzia siamo stati esclusi, esistono due pompe di calore nella sala mensa dove però i bambini stanno solo un’ora al giorno») e il sindaco, che ha censurato le parole della dipendente statale riservandosi «di segnalare il comportamento» dell’operatrice «al dirigente scolastico».

La risposta

Una polemica ripresa nel corso dello stesso Consiglio, dove il primo cittadino ha parlato di «polemica inutile e non condivisibile. Anche il personale delle scuole deve passare per i propri dirigenti, come i dipendenti di un Comune passano per i dirigenti e il sindaco». Riguardo al montaggio dei climatizzatori nel plesso di via Garibaldi (scuola elementare e media), il via all’intervento è legato alla «necessità di intervenire con urgenza nelle scuole dell’obbligo, e le uniche di quel tipo a Nuraminis sono le Elementari e le Medie. Nella scuola materna esistono già due pompe di calore nella mensa. Interverremo in futuro con fondi già previsti all’interno del bilancio».

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