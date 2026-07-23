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24 luglio 2026 alle 00:30

Scuole, contributo per acquistare i giornali 

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«Aiutare i giovani studenti a conoscere l’informazione attraverso la lettura dei quotidiani e dei periodici rappresenta un contributo determinante per la formazione della loro consapevolezza, del loro senso civico e della partecipazione democratica. La misura che consente a tutte le scuole di abbonarsi con un sostegno pubblico che copre il 90% dei costi va in questa direzione». Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, annunciando il via libera al contributo per l’acquisto di giornali per circa 1040 scuole. Il provvedimento adottato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria approva l’elenco delle scuole cui è riconosciuto, per l’anno scolastico 2025/2026, il contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Il contributo rimborsa fino al 90% delle spese sostenute. Con successivi decreti si provvederà alla liquidazione del contributo alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie.

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