VaiOnline
Carabinieri.
22 dicembre 2025 alle 00:31

Botti e fuochi illegali:  «Le conseguenze possono essere letali»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Un mercato, quello dei botti e dei fuochi d’artificio illegali, in crescita negli ultimi anni. Con tutti i rischi e i pericoli che esistono nell’usare questi prodotti fuori legge, perché le conseguenze possono essere letali». Corrado Mascia è il responsabile degli Artificieri del comando provinciale dei carabinieri. In tanti anni di servizio, insieme ai colleghi, ne ha viste di tutti i colori. E l’utilizzo di botti e fuochi oramai non è più solo una prerogativa del periodo di Capodanno. «Spesso vengono usati per festeggiare una ricorrenza perché il mercato si è ampliato e i costi sono diminuiti».

Ovviamente Cagliari non è paragonabile ad altre città come Milano, Napoli e Roma. Ma anche qui l’acquisto di botti illegali è in costante crescita. E basta una “cipolla” con dentro 50 grammi di esplosivo in polvere per causare danni ingenti e conseguenze molto gravi alle persone. «Con 50 grammi si può distruggere un’auto», evidenzia Mascia. «Ma in circolazione ci sono “cipolle” da 300 e 400 grammi che possono distruggere una stanza intera, provocare incendi e ovviamente su un uomo conseguenze letali». Uno degli effetti che molti sottovalutano sono le schegge dei contenitori del materiale esplodente: «I pezzi di plastica dura diventano come proiettili, raggiungendo le persone anche a molta distanza».

La prima raccomandazione da parte degli Artificieri dell’Arma è quella di utilizzare prodotti legali, seguendo tutte le avvertenze. Non devono essere usati dai minori di 14 anni e non bisogna mai raccogliere botti o fuochi inesplosi. «Anche se il consiglio principale è sempre quello di non usare mai niente, nemmeno quelli autorizzati», conclude Mascia. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.