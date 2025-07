«Mazzette per i lavori in carcere» 

Milano. Un «sistema di diffusa opacità» con una «gestione clientelare» dei lavori edili e di manutenzione in almeno sei carceri lombarde, tra cui le milanesi San Vittore e Opera, tutti affidati alle stesse imprese per importi del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Gare che sarebbero state truccate, perché non ci sarebbero proprio state, e il tutto in cambio di presunte tangenti. È il quadro che risulta dalle indagini delle pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giancarla Serafini, ancora all’inizio e che vedono al centro la figura di Michele Caliendo, ingegnere e «funzionario tecnico» della sezione edilizia penitenziaria del Provveditorato regionale per la Lombardia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che rivestiva l'incarico «di volta in volta» di «direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase esecutiva».

Il blitz

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha effettuato perquisizioni a suo carico, ma anche nei confronti di altri due indagati e di altre persone in tutta Italia, andando a sequestrare dispositivi informatici e telefoni per analizzare messaggi, chat, mail. E acquisizioni negli uffici del Provveditorato nei pressi di San Vittore per raccogliere i documenti su tutti gli undici appalti nel mirino. L’inchiesta per ipotesi di corruzione, turbativa d’asta e falso ideologico è nata da una denuncia dello stesso Provveditorato lombardo del Dap del Ministero della Giustizia e dalle verifiche della Gdf sulla realizzazione di campi da calcio nelle carceri di Pavia e Como.

I nomi

Tra gli indagati per falso, infatti, assieme a Caliendo che risponde anche di turbativa, figurano Roberto Lucon, rappresentante legale di una delle società appaltatrici, la Lucon sport, e Enrico Trocino, responsabile unico del procedimento per le opere del campo di calcio nel carcere di Como ed ex funzionario del Provveditorato lombardo del Dap. Il 5 giugno 2024 il Provveditorato lombardo denunciò Caliendo, poi rimosso dall’incarico di direzione dei lavori, ed altri dell'ufficio contabilità, dopo che era arrivata una mail alla segreteria che «apparentemente» proveniva dalla Lucon sport e che riguardava le «onerose richieste» dell'ingegnere per i lavori per il campo del penitenziario pavese.

RIPRODUZIONE RISERVATA