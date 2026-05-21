Scappa all’alt dei carabinieri, 19enne inseguito e arrestato 

All’alt dei carabinieri, ha risposto tentando la fuga in sella al suo scooter. Ha accelerato bruscamente cercando di sfuggire ai militari, finendo però contro le siepi lungo strada. A quel punto lo scooterista, ha continuato la fuga a piedi nelle campagne circostanti, facendo inizialmente perdere le proprie tracce. Nella caduta non ha riportato alcuna ferita. Gli immediati accertamenti condotti dai militari della stazione estiva di Flumini, si sono conclusi rapidamente con la individuazione del fuggitivo che si è poi presentato spontaneamente presso il Comando Stazione sul litorale, dove è stato dichiarato in stato di arresto, finendo ai domiciliari.

Si tratta di Gioele Cogoni, 19 anni, risultato privo di patente: lo scooter utilizzato per la fuga (di proprietà di un 51enne), era sottoposto a sequestro amministrativo. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato e il giovane, dopo le formalità di rito, è finito agli arresti domiciliari. Sulla vicenda i carabinieri di Flumini hanno inviato un rapporto alla Procura di Cagliari. Ieri l’indagato è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale difeso dagli avvocati Riccardo Floris e Francesco Pilloni: il giudice non ha applicato alcuna misura nei suoi confronti ed è stato liberato. Sarà processato il 3 giugno.

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