Sbatte su un’auto con lo scooter rubato, giovane grave in ospedale  

L’avanzare incerto dello scooter, la sbandata, lo schianto. L’incidente è avvenuto martedì scorso a Dolianova e le condizioni del ragazzo che si trovava in sella al mezzo a due ruote sono gravi: il codice inizialmente arancione sarebbe diventato rosso con l’andare delle ore e da quel giorno non è stato più modificato.

Della dinamica e delle cause di quanto accaduto ancora si sa poco, quasi nulla, se non che il protagonista suo malgrado della vicenda avrebbe fatto tutto da solo. Almeno sino a prova contraria. Era appena cominciato il pomeriggio quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto una chiamata con richiesta di soccorso immediato: uno scooter era andato a sbattere su un’auto parcheggiata in centro, all’altezza di un market, e il giovane alla guida, 19 anni, era a terra esanime. Il personale sanitario è arrivato in pochi minuti ed è corso verso l’ospedale con a bordo il ferito, le cui condizioni sono state ritenute subito gravi avendo il bacino fratturato e danni ai polmoni.

Nel frattempo i carabinieri eseguivano i rilievi di legge e scoprivano che lo scooter era stato rubato nel paese pochi giorni prima e anche la targa era stata rubata (dunque non era di quel mezzo) in un centro del Cagliaritano. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

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