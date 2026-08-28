Nuovo appuntamento, stasera, con “Il Rotocalco - Sardi nel Mondo”, il programma di Videolina dedicato ai sardi che vivono all’estero. Ospiti di Andrea Sechi, con la regia di Beppe Passavanti, due persone che risiedono in Francia, a Parigi: la manager di Lancel, Paola Falchi, e il ristoratore Fulvio Trogu. Paola Falchi, originaria di Macomer, dopo la laurea all’Università di Cagliari, ha trovato la sua strada nel fashion ed ora è un’affermatissima manager di un'azienda con oltre 200 dipendenti. Fulvio Trogu, di Dolianova, è il titolare di un ristorante in pieno centro a Parigi, vicinissimo a Notre Dame, e frequentato anche da da rinomati attori e personaggi del jet set' parigino. La puntata andrà in onda, questa sera, alle 21