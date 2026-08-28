SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Telecomando
29 agosto 2026 alle 00:25

“Sardi nel Mondo” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo appuntamento, stasera, con “Il Rotocalco - Sardi nel Mondo”, il programma di Videolina dedicato ai sardi che vivono all’estero. Ospiti di Andrea Sechi, con la regia di Beppe Passavanti, due persone che risiedono in Francia, a Parigi: la manager di Lancel, Paola Falchi, e il ristoratore Fulvio Trogu. Paola Falchi, originaria di Macomer, dopo la laurea all’Università di Cagliari, ha trovato la sua strada nel fashion ed ora è un’affermatissima manager di un'azienda con oltre 200 dipendenti. Fulvio Trogu, di Dolianova, è il titolare di un ristorante in pieno centro a Parigi, vicinissimo a Notre Dame, e frequentato anche da da rinomati attori e personaggi del jet set' parigino. La puntata andrà in onda, questa sera, alle 21

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incendio

Braciere Ogliastra: un disastro

Boschi in cenere, tra Arzana ed Elini evacuate 70 persone (32 di una casa famiglia) 
Roberto Secci
Boeddu (Filt Cgil): «Pochi posti, bisogna potenziare»

Voli in continuità, incubo lista d’attesa Scoppia la polemica

Cappellacci: sistema paradossale Aeroitalia: è previsto dal decreto 
L’impianto di accumulo da 200 megawatt è previsto a Cuccuru Matta Masonis, «zona agricola ad alta produttività»

Espropri per fare spazio alle batterie

Pubblicato il pre-avviso di confisca, gli attivisti: vogliono devastare l’agro di Selargius 
Alessandra Carta