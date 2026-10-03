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04 ottobre 2026 alle 00:18

“Sardegna Verde” 

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“Sapori d’autunno a Vallermosa”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà da “Prunixeddas”, una vasta area collinare immersa nel verde a poca distanza dall’area archeologica di Matzanni, che custodisce tre pozzi sacri. Spazio alla raccolta delle olive, appena iniziata, e all’allevamento di ovini e di bovini. Nel cuore del paese, a “Casa Montis”, la Pro Loco esalterà le bontà del paese, anticipando la sagra in programma tra due settimane. In primo piano anche due produzioni locali iscritte nell’elenco dei Pat, i Prodotti agroalimentari tradizioni, la pera camusina e i “morettus”, un dolce. Focus di Coldiretti sui problemi causati all’apicoltura dai cambiamenti climatici. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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