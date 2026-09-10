Sardegna Cavalli torna a Sa Rodia  

Il suono dei tamburi ha segnato il ritorno di Sardegna Cavalli. Sedici anni dopo l’ultima edizione, ieri Oristano ha ritrovato a Sa Rodia la sua rassegna equestre, con le prime prove di salto ostacoli già in campo e l’inaugurazione affidata ai tamburini e trombettieri “Città di Oristano”. Il gruppo folk, gli spettacoli e la musica hanno completato la prima giornata, mentre da oggi il programma prosegue fino a domenica tra competizioni, esibizioni e incontri. A promuovere l’appuntamento è la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, in partenariato con Comune e Provincia di Oristano e con il contributo della Regione Sardegna. «Vogliamo che questa sia una ripartenza, dopo un vuoto di 16 anni. Sardegna Cavalli è un marchio storico importantissimo», ha detto il vice presidente della Camera di Commercio Nando Faedda. «Il cavallo è trainante nell’economia agricola, commerciale e turistica della provincia e c’era una fortissima richiesta per riportare in vita la rassegna».

Gli appuntamenti

Il programma mette al centro il concorso nazionale di salto ostacoli A5, con cavalieri e amazzoni impegnati nei percorsi di gara anche oggi, sabato e domenica. Accanto alle competizioni ci sono volteggio, dressage ed esibizioni, ma anche due momenti di approfondimento: uno sul ruolo del cavallo nelle grandi manifestazioni della provincia, tra tradizione, sicurezza e benessere animale, l’altro dedicato ad allevamento, sport e sviluppo della filiera. A Sa Rodia anche una vetrina per le attività produttive: 22 espositori tra istituzioni, associazioni, artigiani e imprese agroalimentari. Selleria, lavorazioni in cuoio, ceramica e produzioni agroalimentari mostrano il legame tra il settore equestre e l’economia locale. Il calendario guarda anche allo spettacolo.

L’auspicio

Oggi sono previsti un’esibizione di volteggio e, in serata, lo show di Gionata Feuer Frei e Fabio Fire Phoenix, seguito dal dj set. Domani spazio al gruppo folk “Is Froris - Enrico Fiori” e alla musica dei Ballade Ballade Bois. Domenica, prima della chiusura, torneranno protagonisti tamburini e trombettieri, insieme al dressage e a un appuntamento dedicato ai più piccoli. Dopo sedici anni, Sardegna Cavalli riparte con l’ambizione di tornare a occupare stabilmente un posto nel calendario degli eventi dell’Oristanese.

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