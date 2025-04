Sant’Efisio, come cambia la viabilità 

Per consentire la processione di Sant’Efisio cambia la viabilità nel centro cittadino. I divieti sono in vigore tra oggi e il primo maggio ma alcuni resteranno in vigore fino al giorno seguente il ritorno del Santo nella chiesetta di Stampace, cioè il 5 maggio. E per la giornata di domani cambiano anche i percorsi di undici collegamenti del Ctm, parallelamente, sempre per domani, l’azienda di trasporto pubblico attiva la linea 8A per i fedeli che intendono raggiungere Giorgino.

Cosa cambia

Fino a domenica 5 maggio in via Maddalena è previsto il restringimento della carreggiata con la chiusura alla circolazione nella corsia adiacente a piazza del Carmine per la svolta a sinistra; all'incrocio con viale Trieste (direzione da via Mameli verso viale Trieste), è obbligatorio svoltare a destra, mentre nel tratto che va dal civico 30 all'incrocio con viale Trieste, è vietata la sosta 0-24. Da oggi alla mezzanotte del 1 maggio, invece, nel Largo si restringe la carreggiata con conseguente chiusura alla circolazione nella corsia adiacente a piazza Matteotti per la svolta a destra.

Il trasporto pubblico

Per agevolare l’arrivo delle migliaia di fedeli per la processione, domani Trenitalia mette a disposizione oltre 2.500 posti in più rispetto al servizio ordinario e 12 treni. Le linee interessate sono Cagliari-San Gavino-Oristano e Cagliari-Domusnovas-Carbonia Serbariu. Sempre domani, novità anche per undici linee del Ctm: 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ. «Le altre linee non subiscono variazioni», spiega l’azienda in una nota. La 1 subisce modifiche in direzione Flavio Gioia e Brotzu, la 5/11 in direzione Calamosca e Cinquini, il capolinea della 7 si sposta davanti alla clinica Macciotta. La linea 9, direzione Matteotti, avrà un percorso limitato in via Nazario Sauro (i bus, provenienti da Decimomannu, giunti in viale Sant'Avendrace, proseguono in viale Trento e via Sauro dove effettuano il capolinea in via Sauro presso una fermata provvisoria all’altezza del civico 25). Soppresse le fermate 28 Matteotti (capolinea PF e PQ), 29 Matteotti (capolinea M), 30 (capolinea 30R e 31R). Inoltre, sono soppresse tutte le fermate ricadenti nel percorso della processione e nella corsia preferenziale centrale di via Roma. Ctm fa sapere che «si effettuano, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo le deviazioni di percorso».

I fedeli a Giorgino

Domani dalle 5.25 alle 9.20 e dalle 15 a fine servizio, è previsto un servizio dedicato tra viale La Plaia e Giorgino (indicatore di percorso “8A Limitata La Plaia - Giorgino”), con frequenza di 30 minuti. La prima partenza da viale La Plaia è alle ore 5.25. Da Porto Canale alle 5.40, e poi ogni mezz’ora fino alle 9.10 (ultima partenza). Il servizio è sospeso dalle 9.20 alle 15, poi di nuovo dalle 15 corse ogni mezz’ora fino alle 21.30 (ultima partenza).

Novità anche per la raccolta rifiuti: nel centro storico i servizi dedicati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, che non somministrano alimenti e bevande e che non ricadono nel servizio Corriera Ecologica, verranno anticipati: l’esposizione dei rifiuti nelle strade interessate dalla processione dovrà avvenire entro le 6 dell'1 maggio, per essere ritirati entro le ore 7.30. Chiusi, domani, tutti gli ecocentri.

