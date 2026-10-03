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Il cantiere.
04 ottobre 2026 alle 00:23

Sant’Avendrace,  via al nuovo asfalto Dieci giorni di lavori 

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Nel fine settimana i primi cartelli di avviso, ieri la nota ufficiale del Comune. Addio sobbalzi, pit-stop dal meccanico e ammortizzatori a rischio: per viale Sant’Avendrace si apre una nuova fase. In vista della riqualificazione complessiva dell’area, da domani alle 7 gli operai saranno al lavoro per rifare l’asfalto di una delle principali arterie cittadine.

L’intervento, della durata stimata di dieci giorni, è una «messa in sicurezza in previsione dei lavori di riqualificazione di tutta l’area», spiegano da Palazzo Bacaredda. Fresatura e bitumatura interesseranno le corsie di marcia, ma non gli stalli di sosta. I lavori procederanno su una corsia alla volta, senza blocchi al traffico, regolato dai movieri durante le operazioni.

E da domani scattano anche i ripristini stradali in vico II La Plaia, via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino, lavori stimati sino al 9 ottobre, dalle 21 alle 6. In viale La Plaia, invece, cantiere previsto dal 12 al 14 ottobre, nella stessa fascia oraria.

Per consentire gli interventi in sicurezza saranno introdotti restringimenti di carreggiata, limite di 30 km/h, divieto di sorpasso e divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi dell’impresa. Gli attraversamenti saranno eseguiti per frazioni di carreggiata, garantendo sempre almeno una corsia percorribile.

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