Santa Caterina, da domenica tre giornate di festeggiamenti 

La comunità di Elmas si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dal 24 al 26 maggio il cuore del paese batterà per i festeggiamenti in onore di Santa Caterina, grazie a un ricco programma che unisce devozione, tradizione e intrattenimento.

Si parte domenica con un pizzico di adrenalina: dalle 15.30 la piazza di Chiesa ospiterà l’Expo Harley-Davidson Cagliari. La giornata proseguirà tra riti solenni - come la vestizione del simulacro e la messa di Pentecoste - e la suggestiva processione delle 19.30 accompagnata dal Gruppo Folk masese “Sa Nassa”. A chiudere la serata saranno le note senza tempo dei Collage in concerto.

Lunedì sarà una giornata di raccoglimento e convivialità, animata dal “Festival della pizza in piazza” e dal ritmo dei Cuccureddus Dreams e Dj Bob Sciantekler. Martedì il gran finale: dopo la messa delle 18.30, la solenne processione attraverserà le vie del paese, arricchita dai canti dei “Goccius” e dai gruppi folk. La festa si concluderà all’oratorio di piazza Padre Pio con una serata conviviale guidata da Riccardo Mannai e l’estrazione della lotteria. Un’occasione unica per riscoprire il senso di comunità e la tradizione della santa più amata del paese. (sa. sa.)

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