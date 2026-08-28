Salvatore Spano- Brendan Blumer  Il grande cuore della coppia: beneficenza lontano dai riflettori 

Conto alla rovescia per il matrimonio da mille e una notte che trasformerà un angolo di Gallura in un mega party esclusivo, da sfondo al coronamento della storia d'amore tra il giovane olbiese Salvatore Spano e il re delle criptovalute americano Brendan Blumer e al loro legame con il territorio che farà da cornice alle nozze, con festeggiamenti che dureranno almeno tre giorni, a partire dalla prossima settimana, diffusi tra il mare della costa gallurese, la Costa Smeralda e il borgo di San Pantaleo, blindato dal 2 al 6 settembre.

Cominciata a Hong Kong, dove la coppia si è conosciuta in occasione di un viaggio di lavoro di Salvatore, la relazione con Brandan si è consolidata nel corso degli anni e dopo una vacanza in Sardegna insieme, anche il legame con l’isola da parte dell’ad di Block.one. Innamorato non solo del suo futuro marito sardo e dei suoi luoghi nativi e che lo hanno ospitato nel primo soggiorno in Gallura, Brendan Blumer ha stretto rapporti anche con le persone che ha conosciuto in Sardegna.

Del legame con l’Isola ne sono conferma le iniziative di beneficenza della coppia: una donazione di 1 milione e 200 mila euro destinata al completamente dei lavori dell'ospedale pediatrico di Cagliari, 200 mila euro per la Lida di Olbia e altrettanti da devolvere all’European Brain Institute Research. Secondo indiscrezioni, le nozze dovrebbero costare 25 milioni di euro tra menu stellati e superstar Coldplay, Lady Gaga, Rita Ora e Giorgia. Tra gli ospiti che potrebbero essere scritti nel tableau nuziale, il fondatore di Paypal Peter Andreas Thiel, il creatore di ChatGpt Sam Altman, una famiglia reale. Partito il toto nomi per scommettere sugli invitati, potrebbero partecipare all'esclusivo ricevimento anche il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e sua moglie, Lauren Sanchez, già Costa Smeralda da cui sono decollati con un elicottero per Porto Cervo. Dove Blumer e Spano hanno la residenza Villa Yamani, affacciata sul mare della baia di Romazzino: 28 camere da letto, 35 bagni, tre piscine, pontili a uso privato su una superficie totale di 23 metri quadrati.

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