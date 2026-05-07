Salma decapitata, notte di ricerche 

Bergamo. Sono durate una notte intera le perquisizioni nell’abitazione di Francesco Dolci, 41 anni, imprenditore edile e amico, forse ex fidanzato di Pamela Genini, indagato per vilipendio di cadavere, profanazione di sepolcro e furto. I carabinieri sospettano che possa essere stato lui a sottrarre la testa del cadavere della 29enne uccisa il 14 ottobre scorso dall’ex compagno Gianluca Soncin, 52 anni, accusato di omicidio volontario premeditato. Le ricerche, condotte anche nella casa dei genitori dell’uomo a Sant’Omobono Imagna, non hanno però dato esito.

La violazione della tomba della giovane e la sottrazione della testa sono state scoperte nel marzo scorso. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del camposanto bergamasco avrebbero ripreso una sagoma ritenuta compatibile con quella di Dolci, elemento che ha portato gli investigatori a concentrare su di lui gli accertamenti.

L’uomo respinge ogni accusa: «Non ho paura di essere arrestato perché non ho fatto niente. Sono innocente», ha dichiarato a Canale 5. Dolci sostiene di essersi presentato spontaneamente dai carabinieri dopo aver ricevuto minacce di morte rivolte anche alla sua famiglia: «Mi hanno comunicato che ero indagato e da lì è iniziato l’interrogatorio. Non me l’aspettavo», ha raccontato.

Durante le perquisizioni i militari gli avrebbero sequestrato scontrini, fogli, materiale in schiuma, sostanze chimiche e un pezzo di tubo di plastica. Con il suo legale ora Dolci starebbe preparando la linea difensiva, sostenendo di aver riscontrato «anomalie» negli atti contestati dagli investigatori. Le indagini proseguono per chiarire il movente e ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che continua a sconvolgere la Bergamasca.

La violazione della tomba e la decapitazione della salma hanno riaperto il dolore per il femminicidio commesso sei mesi fa da Soncin, che secondo le ricostruzioni degli inquirenti era entrato nell’abitazione della giovane a Milano con una copia delle chiavi e l’aveva colpita con decine di coltellate sul terrazzo mentre sul posto stavano arrivando gli agenti di polizia, allertati dai vicini.

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