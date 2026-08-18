Sagre e gusto, vince il litorale 

Metti una sera sotto le stelle, la griglia accesa, del buon cibo e il gioco è fatto. Il successo è assicurato.La Pro loco porta le sagre nel litorale ed è la ricetta giusta per attirare i turisti oltre che i quartesi e i visitatori che arrivano dal circondario. La sagra del maialetto nel sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini e, per la prima volta, la sagra del pesce al parco Parodi a Sant’Andrea, sono state un successo oltre ogni previsione con migliaia di presenze.

Gli appuntamenti

E l’estate esplode anche in centro, con la rassegna al via ieri all’ex Caserma; il festival “Cittadini sospesi” tra presentazioni di libri, food e degustazioni dalle 19 fino a tarda notte, e poi con i concerti in piazza XXVIII Aprile per la rassegna del Comune “La luna sotto casa”. La stessa Pro loco è pronta a tornare a settembre, per l’esattezza il 20, con la seconda edizione di “Eleganza in scena, merletti e cilindri” ispirata al periodo vittoriano, che cambia location: dai Giardini di via Fiume ai Giardini del Poetto, di fronte al Lido Mediterraneo.

Impegno e passione

L’estate della Pro loco era cominciata con la rassega folklorica “Di de festa” al parco Parodi e la festa della birra in piazza Azuni, prima del boom delle sagre.«Un’estate ricca di appuntamenti che ci hanno dato grandi soddisfazioni», dice il presidente Stefano Lai. «Abbiamo voluto coinvolgere in modo sempre maggiore il litorale, proprio con lo scopo di intercettare i tanti turisti presenti nel territorio e la risposta è stata eccezionale. Per questo sarà un’esperienza che ripeteremo anche l’anno prossimo. La prima edizione della sagra del pesce è servita anche per capire come migliorare». E non finisce qui: «Continueremo con Notti in musica all’ex Caserma con l’ultimo appuntamento il 3 settembre e poi ci sarà l’evento vittoriano il 20».

L’accoglienza

Soddisfatti anche i residenti della costa che si sono visti coinvolgere in iniziative che spesso vengono concentrate nel centro. «Ben vengano questi eventi, i risultati sono stati buoni», sottolinea Andrea Cogoni. «Magari l’anno prossimo con qualche aggiustamento andrà pure meglio. Puntare sul litorale dove d’estate c’è tantissima gente va benissimo, fa bene ai residenti e fa bene ai turisti vedere la costa viva e vissuta». Dello stesso parere Giorgio Sitzia, assiduo frequentatore del parco Parodi: «Le sagre sono state davvero belle, ci sarà sempre qualcuno che si lamenta, ma l’importante è vedere così tante persone divertirsi e stare assieme. Noi residenti della costa siamo felicissimi che la Pro loco porti qui queste iniziative». Iniziative che proseguiranno nei prossimi giorni anche nel centro della città all’interno dei siti più conosciuti: dall’ex Caserma a Sa dom’e Farra, e l’ex convento dei cappuccini, oltre ai parchi e alle piazze.

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