Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia 

«Salut maman», ciao mamma. Un miracolo, un sorriso che dice tutto. Yael Trepy (foto V. Spano), l’attaccante del Cagliari che domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baja Sardinia, si è risvegliato nella tarda mattinata di ieri: all’improvviso gli si è riaccesa la luce quando la madre, Nelly, arrivata da Parigi, ha varcato l’ingresso della terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari. Nel pomeriggio è stata sospesa la ventilazione meccanica e Trepy ha partecipato a una call con il presidente Giulini e il tecnico Pisacane: «Quando posso tornare ad allenarmi?».

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