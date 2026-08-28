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Iglesias.
29 agosto 2026 alle 00:27

Sagra contadina, stasera in piazza degustazioni di prodotti tipici 

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Ritorna questa sera a Iglesias la “Sagra Contadina”, il tradizionale appuntamento organizzato dall’Associazione Gremio dei Vignaiuoli, Contadini, Tavernai, Calzolai e Armati delle Vigne ODV, con il patrocinio del Comune.
Arrivata alla 34esima edizione, la Sagra Contadina rappresenta un’importante occasione per riscoprire sapori e tradizioni enogastronomiche del territorio, grazie alla degustazione di prodotti tipici a chilometro zero.
Appuntamento a partire dalle ore 20 presso il parco di Villa Boldetti, in via Trexenta, sede del Gremio, per una serata che prevede anche momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.
«La Sagra, oltre ad essere un appuntamento tradizionale – spiega Luigi Contu, “Su Maiorali”, il responsabile del Gremio – rappresenta un’occasione per far conoscere le attività dell'Associazione e un momento di autofinanziamento, poiché da sempre operiamo grazie alle offerte volontarie dei sostenitori».
Un momento di convivialità che per il Gremio fa rima con solidarietà.
«Negli ultimi mesi infatti – prosegue Contu – tra le novità, abbiamo messo a disposizione un servizio di trasporto con autovettura destinato a anziani e persone non accompagnate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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