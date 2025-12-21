Saboris, chiusura con il botto 

Si è chiusa a Mandas la 12esima edizione di Saboris Antigus, la rassegna itinerante che celebra le eccellenze enogastronomiche e artigianali di Trexenta e Sarcidano. Un fine settimana dedicato alle rievocazioni storiche, all’artigianato, alle degustazioni dei prodotti tipici (dai formaggi pluripremiati ai vini della prima cantina del paese) e alle tante manifestazioni ispirate alla cultura popolare. Inaugurato anche il primo museo regionale dedicato alle auto d’epoca.

Ieri, gli appuntamenti più evocativi e carichi di significato: il suggestivo Fuoco alle polveri, l’antico saluto degli archibugieri ducali e la rievocazione del corteo della Curia nel compendio di Sant’Antonio; Su casu a s’antiga, dimostrazione della lavorazione tradizionale del formaggio a cura dei pastori di Mandas; la terza edizione di Sa Murra de is pipius e l’esibizione di musica e danza degli allievi della Scuola civica Luigi Boccherini. Saboris Antigus chiude un’edizione ricca di successi e partecipazione. (sev. sir.)

