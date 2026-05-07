Sa Muxiurida, distesa di rifiuti abbandonati da mesi  

La distesa di rifiuti, in parte bruciati, è lì da mesi. E non è l’unica presente nella località Sa Muxiurida, nella campagna di Selargius, a Su Pezzu Mannu. «Una situazione insostenibile che va avanti dallo scorso novembre», racconta Roberto Ranedda, confinante di un terreno dove regna una delle tante discariche di spazzatura. «Assistiamo impotenti a questo problema, ho segnalato il problema alla Forestale, ai Vigili urbani, sono stati fatti sopralluoghi, ma nulla è cambiato”, dice.

«Va trovata una soluzione il prima possibile», aggiunge il consigliere comunale Omar Zaher. «Tanti cittadini che vivono e lavorano in quella zona si lamentano e giustamente chiedono un intervento».

Comunicazione arrivata anche in Comune, come conferma il sindaco Gigi Concu che però in questi casi può solo emettere un’ordinanza per intimare il proprietario alla bonifica: «Quando si tratta di terreni privati, per legge, non possiamo intervenire direttamente come Comune. Confidiamo che le indagini in corso da parte delle forze dell’ordine portino ai responsabili, e che siano loro a occuparsi della rimozione dei rifiuti e del corretto smaltimento. In caso contrario, e questo dispiace, dovrò ricorrere a un’ordinanza per chiedere al proprietario del fondo di bonificare l’area. Non posso fare diversamente, il terreno non è recintato», spiega ancora Concu. E aggiunge: «Parliamo di una questione che riguarda tutta la Città metropolitana, monitorato dalle forze dell’ordine».

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