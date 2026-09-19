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Selargius
20 settembre 2026 alle 00:11

Sa Coja Antiga, su Videolina il rito in diretta 

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Il grande giorno è arrivato. Oggi le ultime tappe del Matrimonio selargino, con l’antico rito dello sposalizio in catene che si ripete da oltre mezzo secolo. Tutto ripreso dalle telecamere di Videolina che trasmetterà in diretta gli ultimi preparativi fino alla cerimonia nuziale.

Si parte alle 8 con la vestizione dello sposo nella Casa del canonico Putzu, venti minuti dopo quella della sposa nella vicina Casa Cara. Alle 9 la partenza del corteo nuziale dalla piazza del Municipio, con i gruppi folk e le autorità, fino alla parrocchia Maria Vergine Assunta dove è prevista la cerimonia, rigorosamente in campidanese, che unirà in matrimonio i due futuri sposi Sara Pattatu e Marco Scarpaci. Alle 12,30 la promessa d’amore della coppia che verrà custodita nella chiesa romanica di San Giuliano. Mezz’ora dopo il corteo con i neo sposi si sposterà verso Casa Putzu, dove è prevista la benedizione e il banchetto nuziale. Si chiude alle 20 con lo spettacolo folk in piazza Maria Vergine Assunta.

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