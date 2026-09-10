SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Champions.
11 settembre 2026 alle 00:17

Roma, non basta Cristante Finisce pari col Fenerbahçe 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fenerbahçe 1

Roma 1

Fenerbahçe (4-3-3) : Ederson, Muldur, Skriniar, Aké, Brown, Yuksek, Kanté, Elmaz (17' st Mercan), Greenwood, Muriqi (27' st Lukaku), Akturkoglu (27' st Aydin). In panchina Çetin, Günok, Demir, Kahveci, Oppong, Semedo, Nene, Mimovic. All. Kartal.

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini (29' st Molina), Ndicka, Hermoso, Rensch (29' st Balerdi), Koné (8' st Pisilli), Cristante, Wesley, Dybala, Soulé (29' Rodrigo Mora), Malen (43' st De Roon). In panchina De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, Lulli, Ghilardi. All. Gasperini.

Arbitro : Manzano (Spa).

Reti : 39' pt Cristante; 3' st Brown.

Istanbul. Dopo tre vittorie di fila, rallenta in Champions League la marcia della Roma. AIstanbul finisce in parità (1-1) l’esordio europeo dei giallorossi di Gasperini, in vantaggio con Cristante e raggiunti dal Fenerbahçe nella ripresa. Alla fine il pari è da considerare giusto, perché la Roma è stata più consistente nel primo tempo, ma ha subito il ritorni dei turchi nella ripresa.

Tutto è successo a ridosso dell’intervallo. Al 39’ la svolta: Malen da sinistra serve in orizzontale al limite Cristante che si allarga e lascia partire un destro in diagonale che non dà scampo a Ederson. Al 3’ della ripresa, il pareggio del difensore inglese Archie Brown. Poi è Svilar a proteggere il risultato dagli attacchi dell’ex Lazio Muriqi e del grande ex Lukaku.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Eurallumina e Sider Alloys, le vertenze del Sulcis al Mimit

Martedì i tavoli ministeriali, convocata anche la Provincia 
Antonella Pani
La testimonianza

«Nessuna sentenza potrà restituirmi la mia amata Chiara»

Il dolore del padre della tredicenne uccisa dalla madre nel 2023 a Oristano 
Valeria Pinna
La visita

Tra Isili e Sorgono Bagnasco al capezzale della sanità malata

Il cardinale: ospedali modello, bisogna sfruttarne le potenzialità 
Sonia Gioia Gianfranco Locci
Corte dei Conti.

Solinas e Satta condannati a risarcire la Regione

Francesco Pinna
L’11 settembre 2001

Un quarto di secolo fa l’attacco all’America

L’attentato alle Torri gemelle e al Pentagono ha cambiato il mondo: «Spartiacque globale» 
caro-carburanti

«Più petrolio e gas made in Italy»

Meloni: commissari per facilitare le estrazioni. Gasolio, sconto prorogato 