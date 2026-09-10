Roma, non basta Cristante Finisce pari col Fenerbahçe 

Fenerbahçe 1

Roma 1

Fenerbahçe (4-3-3) : Ederson, Muldur, Skriniar, Aké, Brown, Yuksek, Kanté, Elmaz (17' st Mercan), Greenwood, Muriqi (27' st Lukaku), Akturkoglu (27' st Aydin). In panchina Çetin, Günok, Demir, Kahveci, Oppong, Semedo, Nene, Mimovic. All. Kartal.

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini (29' st Molina), Ndicka, Hermoso, Rensch (29' st Balerdi), Koné (8' st Pisilli), Cristante, Wesley, Dybala, Soulé (29' Rodrigo Mora), Malen (43' st De Roon). In panchina De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, Lulli, Ghilardi. All. Gasperini.

Arbitro : Manzano (Spa).

Reti : 39' pt Cristante; 3' st Brown.

Istanbul. Dopo tre vittorie di fila, rallenta in Champions League la marcia della Roma. AIstanbul finisce in parità (1-1) l’esordio europeo dei giallorossi di Gasperini, in vantaggio con Cristante e raggiunti dal Fenerbahçe nella ripresa. Alla fine il pari è da considerare giusto, perché la Roma è stata più consistente nel primo tempo, ma ha subito il ritorni dei turchi nella ripresa.

Tutto è successo a ridosso dell’intervallo. Al 39’ la svolta: Malen da sinistra serve in orizzontale al limite Cristante che si allarga e lascia partire un destro in diagonale che non dà scampo a Ederson. Al 3’ della ripresa, il pareggio del difensore inglese Archie Brown. Poi è Svilar a proteggere il risultato dagli attacchi dell’ex Lazio Muriqi e del grande ex Lukaku.

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