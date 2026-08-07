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L’allarme.
08 agosto 2026 alle 00:17

Rogo a Pitz’e Serra, fiamme alte e fumo vicino alle abitazioni 

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Un pomeriggio di paura ieri per i residenti di Pitz’e Serra che abitano vicino alla chiesa San Giovanni Evangelista. Un incendio, alimentato dal vento e favorito dalle alte temperature, ha divorato le sterpaglie secche a ridosso di alcune abitazioni di via Danimarca. Tutto filmato dai residenti che hanno assistito impauriti da finestre e balconi e chiamato i soccorsi mentre il fumo nero invadeva il quartiere. Allarme lanciato anche sui social con tanto di video in diretta sul rogo che divampava e lambiva i cortili dei palazzi.

Fiamme alte nel primo pomeriggio, poi l’aria diventata irrespirabile sino all’arrivo tempestivo delle squadre di intervento che hanno spento l’incendio e scongiurato danni alle case e alle persone, comprese le macchine in sosta nei parcheggi dei condomini che si affacciano sul terreno incolto ridotto in cenere. In campo, con i vigili del fuoco e la Forestale, le squadre dei Nos di Quartu con due camion e due pick-up, i pompieri francesi del progetto Prepositioning ground Firefighters e i Paff di Quartu. Sul posto anche la Protezione civile e vigili urbani. Nessuna evacuazione, e le abitazioni non hanno subito danni, grazie alla rete antincendio, coordinata dal Centro operativo comunale, che ha funzionato bene. Non è il primo incendio nella zona di Quartu a ridosso del viale Europa: poche settimane fa lo stesso episodio si è verificato a pochi metri di distanza, a Quartello, e anche in quel caso l’incendio era partito dalla vegetazione secca di un terreno incolto fra via Italia e via Norvegia. ( f.l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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