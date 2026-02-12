Rock Contest, al Bodie Art i quarti di finale 

Un'occasione per le band emergenti, e tanto intrattenimento per i presenti. Entra nel vivo il Bodie Rock Music Contest, che dopo aver consumato il giro degli ottavi arriva adesso ai quarti di finale: prossimo round stasera, con la dura sfida tra il metal sinfonico degli Aurum Animae e l’alternative rock dei Venales. Entrambe le formazioni cagliaritane si esibiranno alle 20.30, davanti al pubblico – che avrà diritto di voto – e la giuria al Bodie Art di Cagliari in via san Giovanni 254.

Formula

Una manifestazione oggi alla sua terza edizione, sostenuta negli anni non solo dai musicisti e diretti interessati, ma anche da una nutrita nicchia di frequentatori e occasionali. Obiettivo è proprio valorizzare le band emergenti e favorirne la visibilità locale, con le valutazioni della giuria nel rispetto di tre specifici criteri: originalità e creatività, presenza scenica e affinità, più l'ovvio gusto personale. Vincitori delle due precedenti edizioni sono stati gli Ave Mariachi, da Cagliari, e i sassaresi Eraserhead Industries.

Con turni organizzati in coppie, alle due band ogni serata si assegnerà un punteggio di somma tra il voto della giuria e i punti ottenuti dal pubblico, questi ultimi assegnati in cedolini fornite al bancone dai gestori, da consegnarsi anonime. A comporre la giuria, tre giudici qualificati e attivi da oltre vent'anni in gruppi underground. E mentre il locale di Villanova sarà teatro di tutte le fasi che vanno dalle qualificazioni ai quarti di finale, le semifinali e la gran sfida di chiusura saranno invece ospitate al Fabrik, da tempo conclamato rifugio per la scena alternativa cittadina e non solo.

Rimangono attualmente dieci band in gioco nei quarti, essendosi le band Abismal Nocturna e Dogon già qualificate per le semifinali grazie ai numerosi voti ricevuti nelle competizioni. In seguito al match tra i Venales e gli Aurum Animae, si sfideranno al Bodie le formazioni Loud Station e Zero Pelo, il 28 febbraio, Fenyx Yra e Il Mio Oblio, il 20 marzo, e infine Akakor e Vulika Rot, il 3 aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA