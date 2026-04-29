VaiOnline
Tortolì.
30 aprile 2026 alle 00:10

Ritirato il maxi bando per i rifiuti 

Rischio contenzioso per l’appalto da 25 milioni ma il servizio proseguirà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il bando da 25 milioni di euro per il servizio di igiene urbana è diventato carta straccia. La procedura va rifatta da zero. Il Comune di Tortolì l’ha ritirata dal mercato elettronico alla luce della richiesta di attivazione di un precontenzioso inviata all’Anac e dei rilievi mossi dai vari operatori attraverso i chiarimenti e l’istanza di autotutela. Per assumere le determinazioni più idonee al perseguimento dell’interesse pubblico, l’ente ha ritenuto necessario, anche in ragione della complessità e della natura specialistica delle questioni, acquisire un parere legale da professionisti esperti nella materia. Tuttavia, al netto dell’inconveniente amministrativo, il servizio di raccolta differenziata non è a rischio: il gestore uscente proseguirà l’attività in regime di proroga.

La faccenda

Il 9 gennaio scorso è stata pubblicata la gara d’appalto con procedura aperta tramite la piattaforma Sardegna Cat per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Durata otto anni. Il Comune ha indicato il 26 febbraio quale data ultima per il deposito delle offerte. Sembra filare tutto per il verso giusto, ma in quel lasso di tempo succede che entra in vigore il nuovo contratto nazionale dei servizi ambientali che ha previsto un incremento del costo della manodopera del 12 per cento. Un’impresa ha richiesto chiarimenti sul caso specifico e il 24 febbraio al Protocollo è arrivata un’istanza di annullamento in autotutela da parte di un potenziale concorrente. Durante l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il responsabile unico del procedimento è venuto a conoscenza della presentazione di una istanza all’Anac di parere di precontenzioso (poi rigettato), da parte di una ditta che ha manifestato la volontà di partecipare alla gara, salvo poi neanche presentare la propria offerta.

Le motivazioni

È Riccardo Falchi a chiarire i motivi che hanno originato il ritiro del bando: «I costi del personale stimati negli atti di gara risultano, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo contratto, non più attuali né congrui rispetto ai nuovi livelli. È una determinazione necessaria per garantire un giusto compenso ai lavoratori del servizio che garantiscono pulizia e decoro al territorio». Il consigliere delegato all’Ambiente spiega le prossime azioni: «Pubblicheremo un nuovo bando adeguato agli aggiornamenti contrattuali sopravvenuti in corso di gara».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Canadair, Regione in pressing sul Governo

Chieste al Viminale rassicurazioni formali sulla continuità del servizio antincendio 
Il delitto di Carnevale

Lo sguardo del padre non si stacca mai dal presunto assassino

Andrea Mameli ha fissato Migali per tutta l’udienza in Corte d’Assise 
Francesco Pinna
La battaglia.

La lotta della mamma contro l’omertà

Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

Due fratelli di Pirri sotto accusa

Sono tre gli indagati per il caso Mocci, ucciso la scorsa settimana a Monserrato 
Roberto Carta
Cronaca

Una cavalla uccisa e decapitata a Siurgus Donigala

Samuel Mascia: non riesco a immaginare chi possa aver compiuto un gesto simile 
Paolo Carta
25 aprile

«Ho sparato io, sono della Brigata ebraica»

Militanti Anpi feriti al corteo, fermato un 21enne: l’accusa è di tentato omicidio 
Il caso

Sempio convocato in Procura

Per i pm sarebbe l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi 