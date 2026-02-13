«Rischio di ingorghi stradali con il nuovo centro commerciale» 

Il tema “Statale 130” è approdato anche nelle aule consiliari di Assemini ed Elmas. I consiglieri di opposizione Alessandro Casula e Francesco Lecis hanno sollevato forti preoccupazioni sulla tenuta della viabilità di Assemini, in vista dell’apertura del nuovo centro commerciale all’uscita di Elmas. I consiglieri chiedono tutele per la mobilità cittadina, evidenziando il rischio di isolamento e rallentamenti per i mezzi di soccorso, oltre a sollecitare interventi urgenti sulla strada de Is Canadesus da e verso Sestu.

Intanto il sindaco asseminese Mario Puddu fa sapere che è stata individuata un’area artigianale come ambito di riqualificazione produttiva a ridosso della 130: «È in corso l’istruttoria per un progetto guida di circa 50 ettari, presentato dalla società Gecopre a inizio 2025. Il piano punta a razionalizzare gli insediamenti artigianali esistenti e infrastrutturare i nuovi».

Forte preoccupazione anche a Elmas, dove l’inadeguatezza della rete viaria ad assorbire carichi di traffico maggiori rispetto alla norma si è palesata in occasione della breve chiusura della Statale 195.

