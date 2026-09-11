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Monserrato.
12 settembre 2026 alle 00:32

Ripuliti dal Comune i cortili delle scuole 

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Lunedì prima campanella in molte scuole di Monserrato. Tra i preparativi di inizio anno, anche la pulizia dei cortili e dei plessi scolastici in vista della ripresa delle lezioni.
Le operazioni riguardano in particolare la rimozione degli aghi di pino e del fogliame, la pulizia delle piste e il ripristino del decoro delle aree verdi. «È per noi una priorità assoluta garantire che gli spazi dedicati ai nostri studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico siano accoglienti, sicuri e puliti in vista della ripresa delle attività», spiega l’assessore al Verde pubblico Saverio De Roma. «Siamo al termine del cronoprogramma che abbiamo preparato per arrivare nei tempi corretti per l’inizio del nuovo anno scolastico. È tutto pronto per la riapertura delle scuole di lunedì e per poter accogliere i bambini a scuola. Ringrazio come sempre gli operatori della cooperativa “I Progetti” per l’impegno e la dedizione che mettono ogni giorno».

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