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Monserrato.
11 settembre 2026 alle 00:20

«Riportiamo a casa la salma di Davide»  

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Una raccolta fondi per riportare a casa un amico che è venuto a mancare all’estero, e riportarlo alla sua Monserrato. È l’iniziativa degli amici di Davide Corbia, che era arrivato a Londra in cerca di fortuna. Un ragazzo buono, volenteroso, benvoluto da tutti e che come tanti suoi coetanei cercava di costruirsi un futuro. Purtroppo una malattia gli ha tolto quel futuro e la vita.

«Era un ragazzo di 39 anni, splendido, simpatico, intelligente, una persona buona un grande lavoratore. Davide viveva a Londra da tanti anni, e per farlo tornare nella sua Monserrato serve una spesa enorme per le procedure di trasporto della salma. I tempi sono lunghi, e non si sa quando arriverà qua a Monserrato per dargli l’ultimo saluto. Ho aperto questa raccolta che servirà alla famiglia per pagare una parte di spese da sostenere per tutto l’iter burocratico», spiega l’amico Carlo Paravagna. La raccolta fondi è online sul sito Change.org. La somma da raggiungere è 16 mila euro, e in due giorni ne sono arrivati più di diecimila. L’appello ha commosso tantissime persone, in una catena d’affetto, tutti hanno donato anche una piccola somma pur di contribuire. «Ringrazio di cuore tutti», commenta commosso Paravagna.

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