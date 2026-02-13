Rio Is Cungiaus, progetto di parco lineare per la riqualificazione 

Il Rio Is Cungiaus di Quartucciu ha retto senza criticità alle intense piogge delle ultime settimane.

«Nonostante le forti precipitazioni, il Rio Is Cungiaus regge molto bene», osserva Adriano Piludu, consigliere comunale con delega all’interno del Consiglio direttivo del Parco di Molentargius. «Gli interventi che si stanno portando avanti sono diversi e rientrano in una programmazione che va avanti da anni: la pulizia del canale da canne, erbacce, detriti e rifiuti viene effettuata regolarmente prima dell’estate e prima dell’inverno. È già in programma la riqualificazione dell’area con un progetto di parco lineare, articolato in più lotti, che porterà benefici ecologici, sociali ed estetici».

Secondo Piludu: «Queste operazioni comportano conseguenze positive in termini di sicurezza dal rischio idrogeologico, igiene e decoro urbano, oltre a contrastare l’abbandono dei rifiuti». Il rio è inoltre uno dei principali affluenti del Parco di Molentargius e il suo stato di salute incide sull’intero ecosistema. «La presenza di numerose specie faunistiche e vegetali - il riferimento è anche al recente avvistamento di un raro uccello, il mignattaio - conferma il grande pregio naturalistico di quest’area».



