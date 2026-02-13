VaiOnline
Quartucciu.
14 febbraio 2026 alle 00:37

Rio Is Cungiaus, progetto di parco lineare per la riqualificazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Rio Is Cungiaus di Quartucciu ha retto senza criticità alle intense piogge delle ultime settimane.
«Nonostante le forti precipitazioni, il Rio Is Cungiaus regge molto bene», osserva Adriano Piludu, consigliere comunale con delega all’interno del Consiglio direttivo del Parco di Molentargius. «Gli interventi che si stanno portando avanti sono diversi e rientrano in una programmazione che va avanti da anni: la pulizia del canale da canne, erbacce, detriti e rifiuti viene effettuata regolarmente prima dell’estate e prima dell’inverno. È già in programma la riqualificazione dell’area con un progetto di parco lineare, articolato in più lotti, che porterà benefici ecologici, sociali ed estetici».
Secondo Piludu: «Queste operazioni comportano conseguenze positive in termini di sicurezza dal rischio idrogeologico, igiene e decoro urbano, oltre a contrastare l’abbandono dei rifiuti». Il rio è inoltre uno dei principali affluenti del Parco di Molentargius e il suo stato di salute incide sull’intero ecosistema. «La presenza di numerose specie faunistiche e vegetali - il riferimento è anche al recente avvistamento di un raro uccello, il mignattaio - conferma il grande pregio naturalistico di quest’area».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu