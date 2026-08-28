Incidenti, vittime quattro ragazzi 

Perugia. Ancora sangue sulle strade con quattro ragazzi morti in due diversi incidenti stradali in Umbria e in Piemonte. Due 17enni hanno perso la vita sbalzati dall'auto finita fuori strada tra Perugia e Marsciano: come sia successo lo dirà la ricostruzione fatta dalla polizia locale ora al vaglio della Procura che indaga per omicidio stradale.

Schianto in autostrada

Altri due ragazzi sono morti all'alba in un incidente sull'autostrada del Frejus Torino-Bardonecchia, la A32. Lo schianto nella galleria Giaglione non ha lasciato scampo a due giovani di Genova, un 23enne di origini nord africane che era alla guida di una Jeep Avenger, e un 22enne. Ferito in modo non grave anche un loro amico di 21 anni che era a bordo.

Gli altri decessi

A Taranto, inoltre, un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È invece deceduta in ospedale a Udine una bimba di 4 anni che era rimasta gravemente ferita il 23 agosto in un incidente lungo la strada statale 13 Pontebbana, tra Basiliano e Orgnano, nel quale era morta la sorellina maggiore, di 11 anni. L’auto guidata dal padre era andata a schiantarsi contro un platano. I carabinieri hanno accertato che le bambine erano regolarmente assicurate ai seggiolini. Il padre è indagato per omicidio stradale, mentre la Procura ha già disposto l'autopsia sulla salma della figlia maggiore.

Il dramma a Perugia

A Perugia i due minorenni erano con tre coetanei su una Mercedes classe A che poco prima di mezzanotte, nell'affrontare una curva nella zona di Sant'Enea, è uscita di strada, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa contro il muro di un'abitazione. Le vittime erano sui sedili posteriori. L'urto dell'auto li ha proiettati fuori dall'abitacolo. Uno è morto sul colpo mentre l'altro poco dopo nonostante un tentativo disperato da parte del 118.

Il personale sanitario ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia gli altri tre giovani che erano a bordo della vettura, con età tra 16 e 18 anni, risultati tutti non gravi. Tra loro anche il conducente della Mercedes che aveva la patente da pochi giorni: è stato sottoposto agli esami di routine per alcol e droghe che però hanno dato esito negativo.

La morte dei diciassettenni ha gettato nello sconforto la frazione perugina di San Martino in Colle dove vivevano con le famiglie.

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