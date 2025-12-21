VaiOnline
Al Comunale.
ridolfi abbatte la freccia e il castiadas resta primo 

Freccia P. Montis 0

Castiadas 1

Freccia Parte Montis (4-5-1) : Piras, Vargiu (47’ st Muru), Cruccas (36’ st Biancu), Marongiu, An. Mereu, Sardo, E. Maccioni (24’ st Al. Mereu), Girseni, Cancedda (19’ st Cau), Mandis, Foddis (47’ st Incani). In panchina Braina, Atzori, C. Maccioni, Pia. Allenatore Boi.

Castiadas (4-2-3-1) : Galasso, Ornano, Fredrich, Carboni, Grinbaum, Bonfigli, Pilosu (15’ st G. Marci), Cadoni (24’ st Antinori), A. Marci (27’ st Miranda), J. Ridolfi, Pulcrano (10’ st Assis). In panchina Sarritzu, Setzu, Altobelli, N. Ridolfi, Matta. Allenatore Antinori.

Arbitro : Mugoni di Nuoro.

Rete : 27’ pt J. Ridolfi.

Note : ammoniti Cancedda, Ornano e J. Ridolfi. Recupero 3’ pt – 4’ st- Spettatori 150.

Mogoro. Il Castiadas ritorna dalla trasferta sul campo della Freccia Parte Montis con la vittoria per 0-1 e chiude il 2025 in testa alla classifica. Decisiva la rete segnata da Jeronimo Ridolfi nel primo tempo. Ai padroni di casa rimane il rammarico per una partita giocata bene, con il gol sfiorato nel finale.

Al 15’ padroni di casa pericolosi: bella trama sulla sinistra, cross di Mandis sul secondo palo sul quale si avventa Cruccas, ma la conclusione termina alta. Al 27’ la rete che vale i tre punti: punizione da sinistra di Ridolfi, traiettoria precisa e palla che si infila tra il primo palo e Piras. Al 30’ è Mandis a impegnare Galasso. Nella ripresa, al 5’, Ridolfi con un bel diagonale impegna il portiere di casa, sulla ribattuta Pilosu trova poi la deviazione di un difensore. Al 14’ mogoresi vicini alla rete, ma il colpo di testa di Marongiu finisce alto. Al 22’ ci prova Sardo, senza successo. Al 31’ Mandis aggancia nel cuore dell’area, si gira e calcia a botta sicura:, conclusione insidiosa che Galasso respinge. Negli ultimi minuti i padroni di casa cercano il pareggio, ma il risultato non cambia.

