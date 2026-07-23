Ridisegnati i sentieri della memoria 

Nella zona di “Masòlce”, ubicata tra il centro montano di Baunei e la frazione costiera Santa Maria Navarrese, tornano a nuova vita i tanti sentieri che un tempo venivano percorsi da pastori e contadini, prima dell’abbandono delle attività agropastorali. Il lavoro di censimento e digitalizzazione dei sentieri è stato portato a termine nei giorni scorsi da un ingegnere di Baunei, Marco Chillotti, profondo conoscitore del territorio, su incarico dell’amministrazione comunale.

L’idea

«Tra qualche giorno, con apposita segnaletica in loco e con le indicazioni, comprese le tracce Gps, sul sito istituzionale turismobaunei.eu, sarà pienamente operativa e fruibile la rete escursionistica Masolce – si legge sul profilo Facebook del Comune - che comprende l’insieme degli antichi sentieri che mettevano in comunicazione il centro urbano di Baunei con quella che era allora la zona agricola di Santa Maria Navarrese e con Pedra Longa”. L’idea di censire e rendere fruibili i tanti sentieri a due passi da Baunei nasce dalle attività dei “Giovani di Ardalavè”, sodalizio sempre impegnato nella riscoperta e valorizzazione degli antichi saperi, e dalla proposta avanzata da alcuni operatori turistici baunesi sull’utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dalla tassa di soggiorno.

Offerta turistica

«La proposta nasce dalla convinzione che dare la possibilità di cimentarsi in escursioni brevi vicino a Baunei e Santa Maria sia un arricchimento dell’offerta turistica – sottolinea Claudio Calzoni, della Explorando Supramonte – e i sentieri di Masòlce offrono tante varianti». Dietro la creazione di questa rete c’è un certosino lavoro di ricerca storica. «Abbiamo intervistato gli anziani del paese e consultato le antiche carte geografiche – spiega Marco Chillotti – e questo ci ha consentito di riportare alla luce sentieri ormai inglobati dal bosco». Anche per gli albergatori è un passo avanti nell’offerta turistica. «I nostri ospiti, dopo aver effettuato l’escursione a Cala Goloritzè e aver visitato la Costa in barca sono alla ricerca di nuovi itinerari, non necessariamente impegnativi – rimarca Chiara Murru dell’Hotel Goloritzè – e questa rete di sentieri vicina a Baunei può essere molto utile». Tra i sentieri più spettacolari spicca quello che porta alla Croce di Pittaìne, collocata su un costone calcareo a strapiombo su Santa Maria Navarrese, facilmente raggiungibile con una camminata di 45 minuti partendo da Uttolo, dove inizia la strada che porta a Pedra Longa.

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