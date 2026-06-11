“Ridda Selvaggia” a Lanusei Da oggi, via a 70 appuntamenti 

Torna oggi dalle 17 al Bosco Seleni a Lanusei il terzo Festival di Letteratura per l’Infanzia “Ridda Selvaggia”, 70 appuntamenti in natura per un grande spazio di immaginazione condivisa, letture, laboratori, esplorazioni e performance immersi nella natura. Il festival, promosso dal Comune di Lanusei e ideato da Tuttestorie, trasformerà il bosco ogliastrino in un luogo in cui storie, musica, arte, scienza, teatro e scoperta della natura si intrecciano in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. Tra lupi, sentieri, nonne, boschi incantati e creature invisibili, il festival invita a rallentare, ascoltare e lasciarsi sorprendere da ciò che accade quando la narrazione incontra il paesaggio.

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