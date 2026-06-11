«Fine anticipata per alcuni cantieri» 

Sindaci, imprenditori, commercianti e chi utilizza l’auto per spostarsi sull’asse Cagliari-Pula hanno manifestato il malcontento per una viabilità che crea disagi. Il momento è delicato. In questi giorni altri lavori e nuovi intoppi. L’Anas cerca di rassicurare gli automobilisti che ogni giorno percorrono nei due sensi di marcia la statale 195. Innanzitutto sui tempi di chiusura dei cantieri. «Saranno ultimati in anticipo rispetto al cronoprogramma - così l’azienda concessionaria della rete stradale - i lavori sull’opera connessa a sud (Statale195 Dir - Bretella di Capoterra) e si concluderanno lunedì i lavori di pavimentazione drenante sul nuovo tracciato della stessa Statale». Quest’ultimo intervento ha avuto inizio lo scorso 8 giugno e riguarda la carreggiata in direzione Cagliari nel tratto del lotto 1 già aperto al traffico, per un’estensione di 5 km. Il traffico verso il capoluogo viene dirottato sul vecchio tracciato della 195 fino alla conclusione delle attività prevista appunto il 15 giugno. Ma è sul cantiere aperto nel tratto costiero che si concentra la maggiore attenzione: «È stata scelta una soluzione progettuale che ha evitato la chiusura totale della strada garantendo sempre, almeno in una direzione, il flusso di traffico sulla statale 195. I lavori prevedono - puntualizza l’Anas - la ricostruzione della parte marginale del corpo stradale, la realizzazione di un’opera di sostegno della struttura viaria finalizzata alla protezione del corpo stradale dalle future mareggiate, l’installazione di nuove barriere di sicurezza, la realizzazione della nuova pavimentazione stradale e l’esecuzione della segnaletica orizzontale. Il valore degli interventi è di 1,7 milioni di euro».

E a proposito degli interventi per la viabilità alternativa viene precisato che «sono stati ultimati per 150mila euro e hanno riguardato 5 chilometri di asfalto per la strada consortile. Circa un milione di euro è stato destinato alla riqualificazione della 195 Dir - Bretella di Capoterra ormai in dirittura d’arrivo». A luglio è prevista l’apertura dell’ultimo tratto di 2 chilometri del lotto 1 della “Nuova Sulcitana”, che completerà il percorso del nuovo tracciato a quattro corsie in grado di ridurre i tempi per raggiungere Pula. Un’opera attesa da tempo da tutto il territorio. Per le comunità e per i turisti che raggiungono le località costiere che hanno grande bisogno di infrastrutture viarie adeguate.

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