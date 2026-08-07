Riabilitazione, Deidda neo direttore 

Alfredo Deidda è il nuovo direttore della struttura complessa di Riabilitazione ospedaliero-territoriale. Il professionista, 68 anni, di Tortolì, assume l’incarico dopo aver superato la selezione pubblica bandita da Ares per conto dell’Asl Ogliastra.

«La firma del dottor Deidda - dice Andrea Fabbo, dd dell’Azienda - rappresenta un tassello fondamentale nel processo di consolidamento della nostra rete sanitaria. La sua direzione garantirà al servizio continuità operativa e un’elevata qualità nell’assistenza riabilitativa, sia ospedaliera che territoriale. L’obiettivo comune resta quello di offrire ai cittadini ogliastrini servizi sanitari sempre più avanzati, vicini ed efficienti». Deidda delinea le priorità del suo mandato: «Intendo potenziare la rete riabilitativa nelle Case di comunità della nostra azienda e sviluppare un modello innovativo dell’ospedale di comunità di cui ho la responsabilità clinica».

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