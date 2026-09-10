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Tortolì
11 settembre 2026 alle 00:18

Restaurato  lo storico  ponticello 

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Cinque mesi di lavoro. Tanto hanno impiegato le maestranze della Movicar Construction di Tortolì per restaurare il ponte metallico che, da oltre un secolo, sovrasta l’imboccatura di Cala Genovesi. La travata da 25 tonnellate e 19 metri di lunghezza era stata smantellata lo scorso anno su disposizione dell’Arst per questioni di sicurezza.

Nelle officine dell’impresa specializzata nella carpenteria metallica pesante le squadre di lavoro hanno sostituito le parti deteriorate, rinforzato la struttura con angolari zincati e infine, dopo la sabbiatura, applicato tre mani di vernici speciali prima della posa avvenuta mercoledì con la gru aziendale. L’impalcato, che aveva resistito anche ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, era stato realizzato negli stabilimenti della Società nazionale officine di Savigliano (Snos). «Siamo orgogliosi di aver restaurato un bene identitario», dice Antonio Pilia, titolare dell’impresa.

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