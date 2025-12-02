Residenti delusi: «Il nuovo sistema ci tutelerà poco»  

Messa così, con la previsione delle telecamere in uscita, sembra un «buon regolamento. Ma finché non vedremo davvero le apparecchiature elettroniche, e se ne parla da tanti anni, il dubbio sulla bontà del nuovo regolamento delle Ztl rimane», dicono in coro i residenti dei quartieri storici dove le Ztl esistono dal 2013.

«Quando siamo stati convocati dall’amministrazione», che in sede di commissione Viabilità ha ascoltato i residenti, «abbiamo fatto alcune proposte per migliorare il sistema che, è chiaro a tutti, ha molte falle», spiega Sandra Orrù, portavoce del comitato Aprite le Finestre alla Marina. «Abbiamo chiesto una estensione, rendendo le Ztl più restrittive per i cittadini», e con più tutele per gli abitanti, «avevamo chiesto parcheggi solo per i residenti, invece non ci saranno; avevamo chiesto le telecamere in uscita, e invece non ci saranno fin da subito, senza considerare che alcune di quelle già presenti in ingresso l’altro ieri non funzionavano. L’unica cosa positiva», spiega ancora Sandra Orrù, «è un maggiore controllo da parte della polizia locale. Abbiamo chiesto al comandante di incontrarci, si è reso disponibile e per questo lo ringraziamo». ( ma. mad. )

