VaiOnline
Polemica
03 dicembre 2025 alle 00:33

Residenti delusi: «Il nuovo sistema ci tutelerà poco»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Messa così, con la previsione delle telecamere in uscita, sembra un «buon regolamento. Ma finché non vedremo davvero le apparecchiature elettroniche, e se ne parla da tanti anni, il dubbio sulla bontà del nuovo regolamento delle Ztl rimane», dicono in coro i residenti dei quartieri storici dove le Ztl esistono dal 2013.

«Quando siamo stati convocati dall’amministrazione», che in sede di commissione Viabilità ha ascoltato i residenti, «abbiamo fatto alcune proposte per migliorare il sistema che, è chiaro a tutti, ha molte falle», spiega Sandra Orrù, portavoce del comitato Aprite le Finestre alla Marina. «Abbiamo chiesto una estensione, rendendo le Ztl più restrittive per i cittadini», e con più tutele per gli abitanti, «avevamo chiesto parcheggi solo per i residenti, invece non ci saranno; avevamo chiesto le telecamere in uscita, e invece non ci saranno fin da subito, senza considerare che alcune di quelle già presenti in ingresso l’altro ieri non funzionavano. L’unica cosa positiva», spiega ancora Sandra Orrù, «è un maggiore controllo da parte della polizia locale. Abbiamo chiesto al comandante di incontrarci, si è reso disponibile e per questo lo ringraziamo». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 