Putin visita le isole contese con Tokyo: sale la tensione   

MOSCA. Le tensioni tra la Russia e il Giappone per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina e alla politica sanzionatoria occidentale fanno riesplodere la disputa sulle Isole Curili, che dal 1945 impedisce un trattato di pace formale russo-giapponese dopo la Seconda guerra mondiale. Vladimir Putin si è recato per la prima volta in visita sull'isola di Iturup (Etorofu in giapponese) - che per Mosca appartiene al proprio territorio ma è rivendicata da Tokyo - provocando la durissima reazione nipponica. Il gesto del presidente russo è «assolutamente inaccettabile», ha detto la prima ministra giapponese Sanae Takaichi.

Putin è sbarcato a Iturup dopo un giro che negli ultimi giorni lo ha portato in diverse località dell'Estremo Oriente russo, e dopo avere presenziato mercoledì a manovre navali della flotta del Pacifico da bordo dell'incrociatore Varyag al largo dell'isola di Sakhalin. E da lì aveva lanciato la sfida a Tokyo. «Noi non minacciamo, mentre il Giappone ha rivendicazioni territoriali contro il nostro Paese, intendo parlare del problema delle Curili», aveva affermato il capo del Cremlino, aggiungendo poi un polemico commento indirizzato, senza nominarla, alla premier Takaichi. «Abbiamo dato vita a relazioni costruttive con diversi leader giapponesi, tra cui il primo ministro Shinzo Abe, tragicamente ucciso», ha sottolineato Putin. «Ora vediamo un cambiamento di posizioni, e sottolineo che non è stato provocato in nessun modo dalla nostra parte».

Putin, che secondo il Cremlino ha fatto visita a uno stabilimento per la lavorazione del pesce e a un ospedale, è il primo capo di Stato russo a recarsi nell'arcipelago dopo Dmitry Medvedev nel 2010. La visita di Putin «va contro la posizione coerente del Giappone sui Territori del Nord, offende i sentimenti del popolo giapponese ed è totalmente inaccettabile», ha dichiarato Takaichi.

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