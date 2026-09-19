Renzi al Campo largo: «Senza il centro si perde» 

«Senza di noi non si vince». Matteo Renzi avverte il Campo largo e rivendica il ruolo dei riformisti nell'alternativa al centrodestra. Dal Festival di Open a Parma, intervistato dal direttore Franco Bechis, il leader di Italia Viva lancia anche la proposta, anzi l'invito, ad un Election Day a maggio 2027 e attacca Giorgia Meloni: «Spenga Instagram e si metta a lavorare». «La foto del campo largo non basta», avverte l'ex premier che in quegli scatti non è mai apparso. «Se vuoi vincere devi prendere un pezzo dei riformisti»: consensi che non si conquistano «scopiazzando le idee dei 5S». Quanto alla leadership: «Chiamiamolo centrosinistra. Vedremo chi farà il leader».

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